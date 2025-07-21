Щомісяця мобілізують до 30 тис. українців

Щомісяця мобілізують до 30 тисяч українців

https://racurs.ua/ua/n207973-schomisyacya-mobilizuut-do-30-tys-ukrayinciv.html

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Щомісяця мобілізують до 30 тисяч українців.

Не все йде так, як хотілось. Я думаю, що мобілізація відбувається, можливо, не зовсім так, як би цього хотіли Збройні сили України і громадяни України. Але в такій війні, яка триває вже три з половиною роки, не перебувала жодна країна сучасного світу за останні майже сто років. Тому ми маємо виходити з реалій.

І, на превеликий жаль, не завжди все відбувається так, як хотілося б. Але я думаю, що поступово ми прийдемо до того… — підсумував на брифінгу 21 липня депутат з фракції «Слуга народу» Федір Веніславський.

Замість розформування, центри ТЦК хочуть зробити мобільними.

Член комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Веніславський зазначив, що закон не зобов’язує ТЦК перебувати лише в стаціонарних будівлях.

Сучасні технології дозволяють забезпечити і комп’ютерним зв’язком, і доступом до баз. Тому я в цьому проблем не бачу, — додав нардеп, але зазначив, що це рішення має ухвалювати військове командування.

Нардеп стверджує, що кількість охочих добровільно вступити на військову службу зростає.

Якщо раніше добровольців було до 5%, то зараз — понад 10%, і ця цифра постійно зростає, — заявив член оборонного комітету ВР Федір Веніславський.

Раніше Веніславський заявляв, що будь-яке обмеження права на освіту буде неконституційним, адже його гарантує закон. Однак на початку повномасштабного вторгнення виникла дилема — право на освіту перетворилося на можливість зловживання, аби отримати відстрочку.