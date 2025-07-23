З ОАЕ екстрадували організаторку 50-мільйонної шахрайської схеми на зборах для ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n208018-z-oae-ekstraduvaly-organizatorku-50-milyonnoyi-shahrayskoyi-shemy-na-zborah-dlya-zsu.html

Ракурс

Нацполіція екстрадувала з ОАЕ організаторку шахрайської схеми під виглядом зборів на дрони для ЗСУ, яка завдала українцям понад 50 млн грн збитків.

Перебуваючи за кордоном, жінка разом зі спільниками організувала фінансову піраміду, яка діяла під виглядом постачання дронів для ЗСУ.

Від її дій постраждали десятки волонтерів, благодійні організації, IT-компанії та тисячі громадян, які щиро прагнули допомогти українській армії.

Замість дронів — фальшиві накладні, вигадані логістичні труднощі та підроблені гарантійні листи.

Загальні збитки перевищили 50 мільйонів гривень — це вартість понад 600 сучасних безпілотників, які могли працювати на передовій.

Шахрайську схему викрили в лютому 2024 року слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції України. Тоді співучасникам було повідомлено про підозру.

Поліцейські задокументували 99 епізодів злочинної діяльності. Було проведено десятки слідчих дій, встановлено міжнародні зв’язки учасників схеми в ОАЕ, Туреччині, росії.

Нині головна організаторка — під вартою. Екстрадицію проведено за сприяння Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України у взаємодії з правоохоронними органами Об‘єднаних Арабських Еміратів.