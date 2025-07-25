НАБУ та САП позитивно оцінили законопроєкт президента про відновлення їхньої незалежності

https://racurs.ua/ua/n208069-nabu-ta-sap-pozytyvno-ocinyly-zakonoproiekt-prezydenta-pro-vidnovlennya-yihnoyi-nezalejnosti.html

Ракурс

На сайті Верховної Ради 24 липня з’явився законопроєкт про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури», ініційований президентом Зеленським. За поданням, він визначений як невідкладний.

Законопроєкт передбачає зміни в Кримінальному процесуальному кодексі й деяких законодавчих актах. Згідно з пояснювальною запискою, чинна редакція КПК України містить «потенційні ризики для ефективного функціонування антикорупційної інфраструктури в Україні», зокрема щодо незалежності НАБУ й САП.

НАБУ та САП позитивно оцінило законопроєкт № 13533, поданий президентом України. За оцінкою антикорупційних органів, він відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

НАБУ і САП взяли участь у підготовці тексту та закликають Верховну Раду України якнайшвидше ухвалити ініціативу президента за основу і в цілому. Це дозволить запобігти загрозам для кримінальних проваджень, які розслідують НАБУ і САП, — ідеться в оприлюдненому ввечері 24 липня повідомленні.

Як повідомляє Transparency International Ukraine на основі власного аналізу законопроєкту, «документ передбачає майже повне повернення до правового режиму, який існував до прийняття закону № 4555-ІХ, проте в тексті наявні й нюанси, що можуть мати негативний ефект».

Ось короткі висновки, які наводить громадська організація:

«законопроєкт відновлює виключну підслідність НАБУ та забороняє передавати справи іншим органам;

керівник САП повертає собі самостійність в управлінні прокуратурою без контролю з боку ОГП;

ОГП втрачає доступ до матеріалів справ НАБУ та право давати вказівки детективам;

не усуваються можливості призначення прокурорів без конкурсу;

законопроєкт містить норми про поліграфологічні дослідження, зокрема, щодо працівників НАБУ та їх перевірки з боку СБУ. Це може мати непередбачувані наслідки на практиці».

До подібного висновку дійшли і в Лабораторія законодавчих ініціатив/Agency for Legislative Initiatives.

Проєкт Закону, запропонований Президентом України, є компромісом у питанні збереження процесуальної незалежності САП, а також усіх прокурорів (за винятком окремих негативних інструментів). Ним скасовуються всі обмеження процесуальної незалежності САП, внесені Законом № 4555-ІХ. Проте він посягає на інституційну незалежність (самостійність) НАБУ та САП шляхом впровадження постійних перевірок на поліграфі з боку СБУ або за методологією СБУ. Загалом ці перевірки стосуються всіх органів правопорядку та прокуратури. Підстави для проведення невідкладних обшуків (без ухвали слідчого судді) повертаються в первинну редакцію норми КПК України. При цьому негативні положення щодо кадрових питань в прокуратурі не скасовуються. Так, до прокуратури можна буде і надалі добирати людей поза конкурсом (всупереч стандартам ЄС), а також звільняти їх у разі ліквідації, реорганізації органу прокуратури (всупереч Рішенню КСУ №-р11 (ІІ)/2024).

У самому НАБУ уточнили, «що перевірку на поліграфі пропонується проводити не СБУ, а Управлінню внутрішнього контролю НАБУ».

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що ініційований президентом законопроєкт буде розглянуто парламентом 31 липня на найближчому пленарному засіданні.

Тим часом у різних містах останні три дні тривали мітинги.