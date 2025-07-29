У Єврокомісії вимагають якнайшвидше призначити директора БЕБ відповідно до результатів відбору

У Єврокомісії вимагають якнайшвидше призначити директора БЕБ відповідно до результатів відборуhttps://racurs.ua/ua/n208174-u-ievrokomisiyi-vymagaut-yaknayshvydshe-pryznachyty-dyrektora-beb-vidpovidno-do-rezultativ-vidboru.htmlРакурс
У Єврокомісії вимагають від Києва якнайшвидше призначити керівника Бюро економічної безпеки (БЕБ) відповідно до закону та чинних процедур відбору і призначення.
Про це повідомляє видання «Європейська правда» з посиланням на речника Єврокомісії.
У Єврокомісії наголошують, що реформа БЕБ є частиною ширших зобов’язань України в рамках процесу вступу до ЄС.
Київ повинен якнайшвидше призначити директора Бюро економічної безпеки України відповідно до закону про реформування БЕБ та чинних процедур відбору і призначення, — зазначив речник.
Це необхідно для просування реформи БЕБ та забезпечення його незалежного та ефективного функціонування, — додав він.
Речник зауважив, що у віті Єврокомісії щодо розширення ЄС за 2024 рік наголошується на необхідності швидкої імплементації закону про БЕБ, зокрема через прозорий процес відбору на основі особистих заслуг.
У червні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про перезавантаження БЕБ, який передбачає зміну голови та переатестацію всіх працівників. У черні 2025 року відбіркова комісія оголосила переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ Олександра Цивінського — колишнього слідчого та керівника детективів НАБУ.
Проте 7 липня Кабмін не затвердив Цивінського й звернувся до Комісії з добору директора БЕБ з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам. В уряді таке рішення мотивували, зокрема, наданими СБУ додатковими матеріалами, що стосувалися питань нацбезпеки.
У середині липня Комісія з проведення конкурсу на посаду директора БЕБ повідомила, що не переглядатиме своє рішення.
Джерело: «Європейська правда»