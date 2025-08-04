Прес-секретар путіна Дмитро Пєсков. Фото:

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Російський диктатор володимир путін готовий до зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.

У Кремлі не виключили можливість проведення такої зустрічі. Однак вона може відбутися після «необхідної роботи на експертному рівні». Про це заявив прес-секретар лідера країни-агресора Дмитро Пєсков, пише російська пропаганда.

Речник глави рф наголосив, що підготовча робота наразі не зроблена.

Пєсков також наголосив, що у Москві «завжди раді» контактам зі спеціальним посланцем президента США Дональна Трампа Стівом Віткоффим. Він може прибути до росії 6 або 7 серпня.

Крім того, спікер путіна прокоментував заяву Трампа щодо відправку двох атомних підводних човнів у «відповідні регіони» через погрози Дмитра Медведєва. Зазначив, що такі субмарини й так знаходяться на бойовому чергуванні і «це постійний процес».

Ми дуже акуратно ставимося до будь-яких заяв, пов’язаних із ядерною проблематикою. росія займає відповідальну позицію, — зазначив Пєсков.

Нагадаємо, 23 липня речник МЗС України Георгій Тихий після перемовин у Стамбулі заявив, що український лідер Володимир Зеленський готовий «хоч завтра» зустрітися з очільником Кремля володимиром путіним, щоб обговорити закінчення російсько-української війни.