Дональд Трамп, фото: RawPixel

https://racurs.ua/ua/n208337-tramp-doruchyv-terminovo-gotuvaty-zustrichi-z-putinym-i-zelenskym-cnn.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп під час розмови із журналістами в Овальному кабінеті заявив, що незабаром відбудеться «дуже хороша перспектива» зустрічі на вищому рівні з росією, яка може призвести до припинення війни в Україні.

Про це повідомляє CNN.

У нас було кілька дуже хороших переговорів із президентом Путіним сьогодні, і є дуже хороші шанси, що ми можемо закінчити … завершити цей шлях, — заявив Трамп.

Цей шлях був довгим і продовжує бути довгим, але є хороші шанси, що зустріч відбудеться дуже скоро, — додав він.

Коментар Трампа прозвучав після зустрічі в Москві між російським диктатором володимиром путіним та спецпосланником США Стівом Віткоффом, — хоча Трамп заявив, що між учасниками переговорів не відбулося «прориву», і відмовився коментувати питання про терміни укладення угоди, сказавши: «Я вже розчаровувався в цьому раніше».

За інформацією джерел CNN, раніше, після зустрічі путіна і Віткоффа, Трамп повідомив європейським лідерам під час телефонної розмови, що хоче незабаром — можливо, вже наступного тижня — зустрітися з путіним, а потім провести тристоронні переговори з ним і президентом України Володимиром Зеленським.

Також двоє чиновників Білого дому повідомили CNN, що путін запропонував провести зустріч із Трампом під час переговорів з Віткоффом у Москві. Зазначається, що помічники Трампа одразу ж почали планувати ці зустрічі.

Хоча підготовка президентської поїздки та важливої зустрічі з двома світовими лідерами зазвичай займає багато часу, ці чиновники зазначили, що Трамп закликав свою команду діяти швидко, — зазначає видання. — Місце зустрічі ще не визначено, але, за даними Білого дому, обговорюється кілька варіантів. Зазначено, що переговори можуть відбутися вже наступного тижня або протягом наступних двох тижнів.

Росіяни висловили бажання зустрітися з президентом Трампом, і президент готовий зустрітися як з президентом путіним, так і з президентом Зеленським. Президент Трамп хоче, щоб ця жорстока війна закінчилася, — заявила прес-секретар Білого дому Кароліна Левітт.

Востаннє путін зустрічався з президентом США в 2021 році — з Джо Байденом під час саміту в Женеві, Швейцарія.

Трамп неодноразово заявляв, що зустрінеться з путіним після повернення до Білого дому в січні цього року, але ця заява «здається більш конкретною, ніж його попередні коментарі», зазначає видання.

Джерело: CNN