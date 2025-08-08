Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Зустріч з кометою могла спричинити масштабне похолодання 12 тис. років тому

Зіткнення з кометою спричинило масштабне похолодання у Кам’яному віці — учені

8 сер 2025, 17:48
999

Зустріч із кометою, що розпалася 12 800 років тому в Північній півкулі, могла викликати швидке охолодження повітря та океану Землі — тоді температури впали приблизно на 10 градусів Цельсія за рік, а прохолодні температури тривали близько 1200 років.

Це вставили учені з Університету Південної Кароліни (США) за результатами аналізу океанських відкладень, повідомляє видання EurekAlert.

Зазначається, що серед учених є різні погляди на причини цього похолодання:

  • багато учених вважають, що комети не було, а тала вода з льодовиків спричинила потепління Атлантичного океану, значно послабивши течії, що транспортують теплу тропічну воду на північ;
  • натомість «кометна» гіпотеза стверджує, що Земля пройшла крізь уламки комети, що розпадалася, а численні удари та ударні хвилі дестабілізували льодові щити й спричинили масові повені талої води, які зупинили ключові океанічні течії.

Проте остання гіпотеза раніше була менш підтверджена, оскільки не було жодних доказів з океанських відкладень. Щоб усунути цю прогалину, дослідники за допомогою сучасних технологій дослідження наночастинок проаналізували геохімію чотирьох кернів морського дна з Баффінової затоки поблизу Гренландії.

Аналіз виявив:

  • металеві уламки, геохімія яких відповідає кометному пилу. Вони були виявлені поряд з мікроскопічними сферичними частинками, склад яких вказує на переважно земне походження, хоча деякі матеріали, як вважається, є позаземними — це дозволяє припустити, що ці мікросфери могли утворитися під час вибуху фрагментів комети безпосередньо над землею або під час удару об землю, в результаті чого матеріали сплавилися;
  • наночастинки з високим вмістом платини, іридію, нікелю та кобальту, що може свідчити про позаземне походження.

Приклади багатих на залізо та кремнезем мікросфер (a і b) та металевих частинок пилу (MDP; c і d), які інтерпретуються як кометний пил із кернів Баффін-Бей. Жовті стрілки вказують на частинки FeSi, FeS та FeCr на мікросферах (a та b) та NiFe, Fe з низьким вмістом O2 та природний Fe на металевих частинках (c та d). Фото: Moore et al., 2025, PLOS One, CC-BY 4.0

Зазначається, що разом ці знахідки вказують на геохімічну аномалію, яка сталася приблизно на початку відповідного часового періоду.

Кількість кометного пилу в атмосфері була достатньою, щоб спричинити короткочасну «ударну зиму», з подальшим 1400-річним періодом охолодження. Отримані результати підтверджують гіпотезу, що Земля зіткнулася з великою кометою близько 12 тис. 800 років тому, — наголошують дослідники.

Водночас вчені зауважують, що це все ще не прямі докази, тож потрібні додаткові дослідження, щоб встановити чіткий зв’язок між зустріччю з кометою і похолоданням клімату.

Джерело: EurekAlert

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів