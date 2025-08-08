Зустріч з кометою могла спричинити масштабне похолодання 12 тис. років тому

Зустріч із кометою, що розпалася 12 800 років тому в Північній півкулі, могла викликати швидке охолодження повітря та океану Землі — тоді температури впали приблизно на 10 градусів Цельсія за рік, а прохолодні температури тривали близько 1200 років.

Це вставили учені з Університету Південної Кароліни (США) за результатами аналізу океанських відкладень, повідомляє видання EurekAlert.

Зазначається, що серед учених є різні погляди на причини цього похолодання:

багато учених вважають, що комети не було, а тала вода з льодовиків спричинила потепління Атлантичного океану, значно послабивши течії, що транспортують теплу тропічну воду на північ;

натомість «кометна» гіпотеза стверджує, що Земля пройшла крізь уламки комети, що розпадалася, а численні удари та ударні хвилі дестабілізували льодові щити й спричинили масові повені талої води, які зупинили ключові океанічні течії.

Проте остання гіпотеза раніше була менш підтверджена, оскільки не було жодних доказів з океанських відкладень. Щоб усунути цю прогалину, дослідники за допомогою сучасних технологій дослідження наночастинок проаналізували геохімію чотирьох кернів морського дна з Баффінової затоки поблизу Гренландії.

Аналіз виявив:

металеві уламки, геохімія яких відповідає кометному пилу. Вони були виявлені поряд з мікроскопічними сферичними частинками, склад яких вказує на переважно земне походження, хоча деякі матеріали, як вважається, є позаземними — це дозволяє припустити, що ці мікросфери могли утворитися під час вибуху фрагментів комети безпосередньо над землею або під час удару об землю, в результаті чого матеріали сплавилися;

наночастинки з високим вмістом платини, іридію, нікелю та кобальту, що може свідчити про позаземне походження.

Зазначається, що разом ці знахідки вказують на геохімічну аномалію, яка сталася приблизно на початку відповідного часового періоду.

Кількість кометного пилу в атмосфері була достатньою, щоб спричинити короткочасну «ударну зиму», з подальшим 1400-річним періодом охолодження. Отримані результати підтверджують гіпотезу, що Земля зіткнулася з великою кометою близько 12 тис. 800 років тому, — наголошують дослідники.

Водночас вчені зауважують, що це все ще не прямі докази, тож потрібні додаткові дослідження, щоб встановити чіткий зв’язок між зустріччю з кометою і похолоданням клімату.

