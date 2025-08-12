Зеленський анонсував спрощення вступу до вишів та підвищення стипендій

Зеленський анонсував спрощення вступу до вишів та підвищення стипендійhttps://racurs.ua/ua/n208431-zelenskyy-anonsuvav-sproschennya-vstupu-do-vyshiv-ta-pidvyschennya-stypendiy.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 12 серпня, під час форуму «Молодь тут» заявив про намір спростити умови вступу до українських вищих навчальних закладів, зокрема — запровадити зимову вступну кампанію.
Про це повідомляє видання «Новини.LIVE».
Таку ініціативу Зеленський, зокрема, пояснює складнощами, з якими стикаються абітурієнти за умов воєнного часу.
Була ідея, зокрема, зимової вступної кампанії, щоб не доводилося чекати рік, якщо влітку не вдалося пройти за конкурсом, — зазначив Зеленський. — Були й інші пропозиції — на все треба максимально уважно подивитися і дати належні відповіді.
Зеленський доручив уряду опрацювати ці пропозиції та підготувати відповідні рішення.
Також він анонсував підвищення стипендій для усіх студентів з 2026 року. Зеленський наголосив, що рішення про підвищення стипендій вже давно не ухвалювали і воно має стати важливим кроком підтримки молоді.
Джерело: «Новини.LIVE»