Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

6 з 18 окупованих сіл або важливих точок на Сумщині вже звільнили — Зеленський

12 сер 2025, 22:53
ЗСУ звільнили вже шість з 18 окупованих сіл або важливих точок на Сумщині, у двох точках вийшли на кордон з рф.

Про це під час спілкування із журналістами заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Сумщина. Там було у нас 18 точок — окупованих сіл або важливих точок. Шість звільнено. Тобто ми просуваємося вперед. Це хороші новини. У двох точках вийшли на кордон з Російською Федерацією. Я думаю, що там більш-менш позитив, — розповів Зеленський.

Зранку мені доповіли Апостол і Сирський. Зачистили ще 900 метрів на Сумщині біля кількох пунктів до кордону, — додав він.

Також Сили оборони зберігають позиції у Запорізькій області і просунулися на 1 км вглиб позицій ворога у Луганській області.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»


