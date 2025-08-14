Дональд Трамп розповів, чому не покликав Володимира Зеленського на Аляску. Фото:

https://racurs.ua/ua/n208472-tramp-rozpoviv-chomu-ne-poklykav-zelenskogo-na-alyasku-wsj.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський, як відомо, не буде присутнім на саміті в американському штаті Аляска.

Європа хотіла бути представленою на переговорах президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна. Тому на саміт хотіли відправити Зеленського. Однак господар Білого дому вважав, що присутність українського президента може зірвати переговори. Про це повідомило видання Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Тож зрештою було домовлено про те, що Трамп після зустрічі з путін спершу зателефонує Зеленському, а потім поінформує європейських лідерів.

Зазначається, що лідери Європи також обговорювали можливість поїздки на Аляску генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Однак згодом ЄС відмовився відправляти свого представника на саміт. Це сталося після розмови Трампа з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

Нагадаємо, 15 серпня на Алясці пройде зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним. Розмова двох лідерів стосуватиметься війни в Україні.

ЗМІ повідомили, що Штати вже обирають місце для зустрічі Трампа, президента України Володимира Зеленського та путіна. Такий тристоронній саміт може відбутися вже наприкінці наступного тижня.

Джерело: Wall Street Journal