У Білому домі розкрили склад делегації США, яка буде прибуде на Аляску. Фото:

https://racurs.ua/ua/n208509-bilyy-dim-rozkryv-sklad-delegaciyi-na-peregovorah-z-putinym.html

Ракурс

США розкрили склад делегації, яка вирушить на Аляску з президентом Дональдом Трампом.

У переговорах з російською делегацією візьмуть участь не лише американський президент, але й керівник Державного департаменту, голова Центрального розвідувального управління, представники уряду та Білого дому. Про це повідомила агенція Reuters.

На перемовинах Америку представлятимуть:

державний секретар Марко Рубіо;

директор ЦРУ Джон Реткліфф;

міністр фінансів Скотт Бессент;

міністр торгівлі Говард Латнік;

спеціальний представник Трампа Стів Віткофф;

керівник апарату Білого дому Сьюзі Вайлз та її заступник Ден Скавіно;

прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт.

Тим часом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп опублікував коротке повідомлення перед зустріччю з російським диктатором володимиром путіним.

Високі ставки!!! — написав американський лідер у соціальній мережі TruthSocial.

Трамп вже піднявся на борт президентського літака й вирушив до Анкоріджа.

Нагадаємо, 15 серпня російський диктатор володимир путін зустрінеться на Алясці з президентом США Дональдом Трампом. До складу делегації рф увійшли глава МЗС Сергій Лавров, помічник путіна Юрій Ушаков, міністр оборони Андрій Білоусов, міністр фінансів Антон Силуанов та голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

Джерело: Reuters