Окупанти вдарили по центральному ринку в Сумах. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n208514-okupanty-vdaryly-po-centralnomu-rynku-v-sumah-video.html

Ракурс

Російська армія у п’ятницю, 15 серпня, атакувала Суми з повітря.

Окупанти завдали удару по центральній частині Сумської громади. Було влучання по цивільній інфраструктурі. Виникла пожежа на місці обстрілу. Там працюють екстрені служби. Про це голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив у Facebook.

Виконувач обов’язків мера Сум Артем Кобзар поінформував, попередньо це був приліт безпілотника. Поранених або загиблих немає.

Місцеві ЗМІ пишуть, що дрон поцілив по центральному ринку.

Також сьогодні російські війська завдали ракетного удару по Дніпропетровщині. Голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив, що окупанти поцілили по Дніпровському району. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще одна людина зазнала поранень. Були пошкоджені вантажний автомобіль та мікроавтобус.

Нагадаємо, вранці 15 серпня російські загарбники завдали удару по автозаправній станції у Сумах. Постраждав водій легкового автомобіля, на місці обстрілу виникла пожежа.