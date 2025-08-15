Саміт на Алясці пильнуватимуть сотні агентів. Фото:

Саміт між Дональдом Трампом і володимиром путіним 15 серпня прийматиме місто Анкоридж на Алясці.

Переговори президентів США та росії відбудуться на військовій базі Joint Base Elmendorf-Richardson, що забезпечує контрольований повітряний простір і миттєвий доступ до військових підрозділів. Тому заходи безпеки там будуть на найвищому рівні. Губернатор штату Аляска Майк Данліві заявив, що сьогоднішня подія є однією з наймасштабніших в історії міста. Про це пише Bloomberg.

До підготовки саміту залучені сотні агентів Секретної служби США, а також співробітників російського консульства. Вони орендують житло, щоб розміщувати там охорону.

У самому місті не вистачає готелів та автомобілів для оренди для такої масштабної події. Тому обладнання та транспорт переправляють з інших штатів.

На вулицях Анкордиджа постійно перебуватимуть агенти у костюмах з раціями та пристроями зв’язку. Співробітники Секретної служби працюватимуть і у цивільному, щоб бути непоміченими, але контролювати ситуацію.

Зазначається, що спецслужби повинні забезпечити безпеку Трампа й путіна на одному майданчику. Однак кожного з лідерів оточуватиме власна озброєна охорона. Секретна служба США контролюватиме зовнішнє оточення, а російська служба безпеки слідкуватиме за пересуванням глави рф.

У Секретній службі США заявили, що безпека Трампа є пріоритетом. Однак силовики не розкрили конкретних методів забезпечення охорони через оперативну безпеку.

Нагадаємо, 15 серпня на Алясці відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора володимира путіна. У програмі саміту переговори лідерів віч-на-віч, а також спілкування у форматі делегацій. Головною темою переговорів є війна в Україні. Крім того, на порядку денному питання економічної співпраці рф та Штатів.

Джерело: Bloomberg