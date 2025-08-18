У Києві вибухнув автомобіль, схожий на військовий. Фото: НПУ

Автомобіль вибухнув у Києві в понеділок, 18 серпня.

Вибух стався на пасажирському сидінні автомобіля, пофарбованого під військовий. Сталося це на парковці біля житлового будинку в Подільському районі столиці. Про це Київська міська державна адміністрація повідомила у Telegram.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи територіального підрозділу та столичного главку поліції, вибухотехніки, медики та інші профільні служби.

Попередньо відомо, що детонація сталась при наближенні власника до автомобіля. Потерпілий зазнав незначних травм і від госпіталізації відмовився.

Нагадаємо, 4 квітня в Дніпропетровській області вибухнув автомобіль. Внаслідок цього постраждав голова Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради Юрій Федько та його дружина. Згодом поранений чиновник помер у лікарні.