Депортація перших українських мігрантів.

Ракурс

Громадян України депортували зі Сполучених Штатів Америки.

Перших українських іммігрантів вже видворили з американської території. Про депортацію цих мігрантів Імміграційна та митна служба США (ICE) 19 серпня повідомила у Facebook.

Ось фото перших моментів українських мігрантів удома після їх депортації зі Сполучених Штатів, — йдеться, а повідомленні.

Відомство не повідомило причину депортації. Також не відомо статус цих громадян і чи були вони біженцями.

Нещодавно видання Wall Street Journal інформувало, що від 15 серпня десятки тисяч українських біженців, які отримали захист у США за програмою Uniting for Ukraine, втратять правовий статус, а тому їх можуть депортувати.

Нагадаємо, в березні Reuters інформувало, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує скасувати тимчасовий правовий статус приблизно для 240 тис. громадян України, які в’їхали після початку повномасштабної війни.

А 30 липня президент США Дональд Трамп заявив, що українським біженцям можуть дозволити залишатися в Штатах до закінчення війни. Господар Білого дому тоді заявив, що «ми працюємо з ними».

