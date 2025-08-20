Загадкову велетенську бульбашку виявили учені у нашій галактиці

Червоний надгігант DFK 52 та його околиці, як їх бачить ALMA, фото: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/M. Siebert et al

https://racurs.ua/ua/n208592-zagadkovu-veletensku-bulbashku-vyyavyly-ucheni-u-nashiy-galaktyci.html

Ракурс

Астрономи виявили величезну і розширювану бульбашку газу і пилу, що оточує червону надгігантську зірку — найбільшу структуру такого типу, яку коли-небудь бачили в Чумацькому Шляху.

Вона оточує дуже схожу на Бетельгейзе зірку DFK 52, спостереження за якою велися за допомогою радіотелескопа ALMA в Чилі. Про це повідомляє повідомляє прес-служба Технічного Університету Чалмерса (Швеція).

Бульбашка, що складається з хмар газу та пилу, важить стільки ж, скільки Сонце, і простягається на 1,4 світлових роки від зірки — це в тисячі разів більше, ніж наша Сонячна система.

Ця зірка розташована за 19 тис. світлових років від Землі. Якби вона була так само близько до нас, як Бетельгейзе (430 світлових років), бульбашка займала б третину ширини повного Місяця на небі.

Ми були дуже здивовані, коли побачили те, що показав нам ALMA. Ця зірка є практично близнюком Бетельгейзе, але вона оточена величезною, хаотичною бульбашкою з речовини, — зазначають дослідники.

Вважається, що бульбашка утворилася в результаті таємничого зоряного вибуху близько 4 тис. років тому. Чому зірка вижила після такої потужного події — загадка.

Радіоспостереження ALMA дозволили астрономам виміряти рух молекул у хмарі, виявивши, що бульбашка розширюється. Вони вважають, що вона утворилася, коли зірка раптово викинула частину своїх зовнішніх шарів у результаті потужного вибуху всього кілька тисяч років тому.

Чому DFK 52 втратила стільки маси, не вибухнувши як наднова, досі незрозуміло. Однією з можливих причин може бути те, що зірка має прихованого супутника, який допоміг їй викинути зовнішні шари.

Для нас залишається загадкою, як зірка змогла викинути стільки матеріалу за такий короткий проміжок часу. Можливо, як і у випадку з Бетельгейзе, у неї є супутниця, яку ще належить відкрити, — зазначають дослідники.

Червоні надгіганти, такі як DFK 52, наближаються до кінця свого життя і, як очікується, зрештою вибухнуть як наднові.