В Україні зростає кількість загиблих у ДТП

https://racurs.ua/ua/n208651-v-ukrayini-zrostaie-kilkist-zagyblyh-u-dtp-policiya.html

Ракурс

В Україні за період з січня до липня 2025 року зареєстровано 13 тис. 738 ДТП з потерпілими та загиблими, у яких загинули 1 тис. 663 людини — це на 6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Водночас трави отримали 17 тис. 107 людей, що на 1,5% менше. Про це в ефірі телеканалу «Ми Україна» заявив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Головна причина аварій — перевищення швидкості.

41% від усіх ДТП із загиблими та потерпілими стаються через перевищення швидкості, — розповів він. — Далі йдуть порушення правил маневрування, проїзду перехресть та пішохідних переходів, недотримання дистанції і керування у стані сп’яніння.

Зазначається, що найвищий рівень аварійності фіксується у Львівській, Київській та Дніпропетровській областях.

Джерело: «Ми Україна»