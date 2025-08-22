Генсек НАТО ознайомився з роботою одного з найбільших українських виробників дронів, фото: Денис Шмигаль

https://racurs.ua/ua/n208654-rutte-ta-shmygal-vidvidaly-odnogo-z-naybilshyh-vyrobnykiv-droniv-foto.html

Ракурс

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та міністр оборони України Денис Шмигаль відвідали одне з найбільших українських підприємств, що виробляє дрони.

Про це Шмигаль сьогодні, 22 серпня, повідомив у своєму Telegram-каналі.

Підприємство регулярно виконує державні контракти, забезпечуючи безпілотниками підрозділи Сил оборони України. Попри безпекові загрози повномасштабної війни, продовжує розвиватися та впроваджувати інноваційні підходи до масштабування виробництва, — розповів він.

Шмигаль додав, що Україна має унікальний досвід інновацій на полі бою й інновацій у виробництві, і наша держава готова ділитися ним із партнерами в НАТО.