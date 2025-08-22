Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Генсек НАТО ознайомився з роботою одного з найбільших українських виробників дронів, фото: Денис Шмигаль

Рютте та Шмигаль відвідали одного з найбільших виробників дронів (ФОТО)

22 сер 2025, 20:08
999

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та міністр оборони України Денис Шмигаль відвідали одне з найбільших українських підприємств, що виробляє дрони.

Про це Шмигаль сьогодні, 22 серпня, повідомив у своєму Telegram-каналі.

Підприємство регулярно виконує державні контракти, забезпечуючи безпілотниками підрозділи Сил оборони України. Попри безпекові загрози повномасштабної війни, продовжує розвиватися та впроваджувати інноваційні підходи до масштабування виробництва, — розповів він.

Шмигаль додав, що Україна має унікальний досвід інновацій на полі бою й інновацій у виробництві, і наша держава готова ділитися ним із партнерами в НАТО.

Розраховуємо, що Альянс надалі підтримуватиме ОПК України та інвестуватиме в нашу спільну безпеку, — наголосив він.

Генсек НАТО ознайомився з роботою одного з найбільших українських виробників дронів, фото: Денис Шмигаль

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів