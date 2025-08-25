Рекордно низьку температуру зафіксували у Львові

У Львові рекордно знизилася температура, фото: PxHere, Wikimapia

У Львові сьогодні, 25 серпня, зафіксували черговий температурний рекорд.

Про це повідомляє прес-служба Львівського регіонального центру з гідрометеорології.

25 серпня мінімальна температура повітря становила +4,3°C попереднє мінімальне значення спостерігалось у 1964 році і становило +6,2°C, — вказано в повідомленні.

Значне похолодання останнім часом спостерігається й в інших регіонах заходу України. Так, буковинські ЗМІ повідомляють, що в гірському селі Верхній Яловець Селятинської громади зафіксували мінусову температуру.

Відповідні фото на своїй Фейсбук-сторінці опублікував голова Селятинської ТГ Валерій Полянчук.

Якось трохи зарано мороз, бо останні часи було тепло, але я памʼятаю у дитинстві коли наставала пора іти до школи, то покійна бабка накривала квіти аби не замерзли що на перший дзвоник були нам на свято. Що маємо те маємо, за все слава Богу, — зазначив він.

На одному з опублікованих ним фото — термометр, котрий фіксує температуру повітря -5°C.