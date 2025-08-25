Кіт Келлог, фото: Wikimedia Commonns

Українці перебувають у війні проти Росії вже довше, ніж США у Другій світовій.

Про це на полях Національного молитовного сніданку в Києві заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог, повідомляє агентство «Укрінформ».

Люди забувають про тривалість цієї війни. Вона йде не чотири роки. Це найбільша війна в Європі після Другої світової, — наголосив Келлог.

Я завжди думаю про американські зусилля у Другій світовій війні — не про 9 грудня 1941 року (напад Японії на Перл-Харбор — ред.). По-справжньому війна для США почалася з висадки у Сицилії, Північній Африці та Нормандії. Українці перебувають у війні довше, ніж ми перебували у Другій світовій, — додав він.

Келлог звернув на великий рівень втрат у нинішній війні, зазначивши, що кількість втрат України і РФ загиблими разом вища за ті, що мала Америка в Другій світовій.

Він додав, що саме тому ті, хто служили у війську і бачили, які руйнування може нести війна, хочуть це зупинити.

Келлог прибув до України з черговий візитом вчора, 24 серпня — у День незалежності. Того ж дня президент України Володимиром Зеленський нагородив його орденом «За заслуги» І ступеня. Під час вручення нагороди Зеленський подякував Келлогу за підтримку України.

Джерело: «Укрінформ»