Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні



Росіяни в ніч на сьогодні, 27 серпня (із 20.30 26 серпня), атакували Україну загалом 95 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Міллерово, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також Чауда у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09.00:

протиповітряною обороною збито/подавлено 74 ворожих БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни;

зафіксовано влучання 21 БПЛА на дев’яти локаціях.

Так, цієї ночі ворог масовано атакував Полтавщину — зафіксовано падіння уламків та прямі влучання у Полтавському районі. Про це повідомляє прес-служба Полтавської ОВА.

Постраждало підприємство енергетичного сектору. Пошкоджено адмінбудівлю, транспортні засоби та обладнання. На території підприємства виникли пожежі. Також відбулося знеструмлення побутових та юридичних споживачів, — розповіли в ОВА.

Наразі пожежі вже локалізовано, електропостачання відновлено. Жертв та постраждалих немає.