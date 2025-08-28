РФ вночі атакувала Україну 629 дронами та ракетами. Фото:

Країна-агресор росія вночі 28 серпня завдала масованого удару по території України.

Ворог застосував 629 засобів повітряного нападу. Із семи напрямків були запущені 598 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Також росіяни атакували двома аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал», дев’ятьма балістичними ракетами «Іскандер-М/KN-23» та 20 крилатими ракетами Х-101. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

До відбиття нападу з повітря залучалися авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи й підрозділи РЕБ та безпілотних систем. Відомо про збиття повітряних цілей:

563 ворожих БпЛА;

1 аеробалістична ракета «Кинджал»;

7 балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23»;

18 крилатих ракет Х-101.

Повітряні сили заявили про влучання ракет та ударних дронів на 13 локаціях, а падіння збитих (уламки) — на 26 локаціях.

Основним напрямком ворожої атаки був Київ. Однак і в Київській області є руйнування. Як поінформували в Нацполіції, у Броварському районі пошкоджено 10 приватних будинків, квартира та п’ять автівок.

У Фастівському районі теж був пошкоджений будинок. Там постраждав чоловік.

Працювала ППО й на Хмельниччині. Як поінформували в обласній військовій адміністрації, внаслідок атаки на території Кам’янець-Подільського району пошкоджено 15 вікон та фронтон у п’яти житлових будинках.

У Дніпропетровській області, за інформацією голови ОВА Сергія Лисака, ворог спрямував дрони у Межівську та Петропавлівську громади Синельниківщини. Пошкодження зафіксовані на двох сільгосппідприємствах. Понівечені також літня кухня на приватному подвір’ї, будівля та чотири машини.

Нагадаємо, вночі 28 серпня безперервна російська атака на Київ тривала понад девʼять годин. Ворожа армія скеровувала ракети та БпЛА по житлових будинках, школі, торгових центрах. Наразі відомо про вісьмох загиблих та 45 постраждалих.