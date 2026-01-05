РФ вночі атакувала Україну балістикою та 165 дронами. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211248-rf-vnochi-atakuvala-ukrayinu-balistykou-ta-165-dronamy-buly-vluchannya-na-10-lokaciyah.html

Ракурс

Російська Федерація вночі 5 січня здійснила комбіновану повітряну атаку по Україні.

Ворог запустив із Брянської та Воронезької областей РФ дев’ять балістичних ракета «Іскандер-М» та зенітних керованих ракет С-300, а 165 ударні БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотники інших типів летіли з російських Міллєрово, Курська, Шаталово й Орла. Близько сотня дронів були «шахедами». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Зазначається, що авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи змогли знешкодити 137 ворожих БпЛА на півночі, центрі та сході країни. Ракети та 26 ударних дронів влучили на 10 локаціях, а падіння уламків було зафіксовано на дев’яти локаціях.

У Чернігові, як повідомили в міській військовій адміністрації, внаслідок нічної комбінованої атаки ворога було зруйновано вісім гаражів та пошкоджено 96 гаражних приміщень. Також на території комунальної установи були зруйновані будівлі господарчо-складського призначення. Крім того, зруйнована господарча будівля одного з підприємств міста.

А пряме влучання по приватному житловому будинку спричинило пожежу. Також є інформація про пошкодження 15 приватних житлових будинків. Там зафіксовані вибиті вікна та двері й пошкодження парканів і воріт.

Нагадаємо, під російськими ударами вночі 5 січня перебував Київ та Київська область. У столиці внаслідок атаки в Оболонському районі була пошкоджена чотириповерхова будівля лікарні. Там загинув чоловік 1995 року народження, який перебував на стаціонарному лікуванні. Постраждала також 42-річна жінка, а двох жінок 77 та 97 років госпіталізували у важкому стані.

А у Фастівському районі Київщини внаслідок обстрілів у власному будинку загинув чоловік 1951 року народження. Також було пошкоджені сім приватних і один багатоповерховий житлові будинки, гаражі, два автомобілі, виробничі й складські приміщення.