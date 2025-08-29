Український військовий вижив після катувань у російському полоні, фото: Офіс генпрокурора

Український військовий, який п’ять діб вибирався з російського полону з перерізаним горлом, дав свідчення про катування, які представники російської армії застосовують до військовополонених.

Про це сьогодні, 29 серпня, повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що цей військовий потрапив в полон у серпні 2025 року поблизу села Миролюбівка Гродівської селищної громади Донецької області.

Його доставили до підвалу захопленого будинку, де на колінах зі зв’язаними руками утримували ще сімох захисників України.

Під час допитів російські військові катували полонених — завдавали їм тяжких тілесних ушкоджень, відрізали частини тіла. Потерпілому українському захиснику перерізали горло. Після цього, тіла полонених скинули у яму і засипали сміттям, вважаючи, що вони від отриманих травм померли, — розповіли в прокуратурі.

Один із військовополонених вижив і з перерізаним горлом він упродовж п’яти діб дістався українських позицій.

За фактом вчинення воєнного злочину розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством).

Прокурори допитали потерпілого, триває встановлення всіх військовослужбовців рф, причетних до цього злочину.