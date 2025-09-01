Ракурсhttps://racurs.ua/
Низку вибухонебезпечних предметів виявили за місяць на Сумщині, фото: ДСНС
На Сумщині водолази-сапери протягом місяця знайшли та знищили 31 вибухонебезпечний предмет.
Про це сьогодні, 1 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.
Зазначається, що за цей період фахівці групи підводного розмінування Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України обстежили 1,91 га дна водойм.
У ДСНС нагадують — у разі виявлення вибухонебезпечного предмета:
- не підходьте;
- не чіпайте;
- телефонуйте «101».