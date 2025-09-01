Новини
Ракурс
Низку вибухонебезпечних предметів виявили за місяць на Сумщині, фото: ДСНС

31 вибухонебезпечний предмет протягом місяця знищили сапери-водолази на Сумщині (ФОТО)

1 вер 2025, 17:53
999

На Сумщині водолази-сапери протягом місяця знайшли та знищили 31 вибухонебезпечний предмет.

Про це сьогодні, 1 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що за цей період фахівці групи підводного розмінування Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України обстежили 1,91 га дна водойм.

У ДСНС нагадують — у разі виявлення вибухонебезпечного предмета:

  • не підходьте;
  • не чіпайте;
  • телефонуйте «101».

Джерело: Ракурс


