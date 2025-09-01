Яку площу деокупованих територій розмінували у серпні, розповіли в Міноборони

В Україні триває розмінування деокупованих територій, фото: ДСНС

Підрозділи розмінування Міністерства оборони протягом серпня очистили від вибухонебезпечних предметів 5 тис. 973 га деокупованих територій.

Про це сьогодні, 1 вересня, повідомила прес-служба Міноборони.

Зазначається, що серед цих територій:

5 тис. 653,77 га земель сільськогосподарського призначення;

7,64 км автомобільних доріг;

15,09 км ліній електропередач;

66,94 км залізних доріг;

9,74 га водойм.

Усього за місяць підрозділи розмінування виявили та знешкодили 8 410 вибухонебезпечних предметів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення фахівці з розмінування знищили 458 714 небезпечних предметів, — розповіли в Міноборони.

Зазначається, що наразі в Україні працюють 119 сертифікованих операторів протимінної діяльності. У серпні пройшли сертифікацію дев’ять операторів протимінної діяльності.