Яку площу деокупованих територій розмінували у серпні, розповіли в Міноборони

Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україні триває розмінування деокупованих територій, фото: ДСНС
Яку площу деокупованих територій розмінували у серпні, розповіли в Міноборониhttps://racurs.ua/ua/n208821-yaku-ploschu-deokupovanyh-terytoriy-rozminuvaly-u-serpni-rozpovily-v-minoborony.htmlРакурс
Підрозділи розмінування Міністерства оборони протягом серпня очистили від вибухонебезпечних предметів 5 тис. 973 га деокупованих територій.
Про це сьогодні, 1 вересня, повідомила прес-служба Міноборони.
Зазначається, що серед цих територій:
- 5 тис. 653,77 га земель сільськогосподарського призначення;
- 7,64 км автомобільних доріг;
- 15,09 км ліній електропередач;
- 66,94 км залізних доріг;
- 9,74 га водойм.
Усього за місяць підрозділи розмінування виявили та знешкодили 8 410 вибухонебезпечних предметів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення фахівці з розмінування знищили 458 714 небезпечних предметів, — розповіли в Міноборони.
Зазначається, що наразі в Україні працюють 119 сертифікованих операторів протимінної діяльності. У серпні пройшли сертифікацію дев’ять операторів протимінної діяльності.