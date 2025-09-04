Дональд Трамп, фото: RawPixel

Президент США Трамп заявив, що залишається відданим досягненню мирної угоди між Росією та Україною, попри зростаючу невизначеність щодо перспективи особистих переговорів між лідерами обох держав.

Про це йшлося в інтерв’ю Трампа CBS News.

Трамп охарактеризував свою позицію як «реалістичну» та «оптимістичну» і сказав, що він уважно стежить за тим, як обидва лідери поводяться.

Я спостерігаю за цим, я бачу це і я обговорюю це з президентом Путіним і президентом Зеленським, — зазначив Трамп. — Щось має статися, але вони ще не готові. Але щось має статися. Ми це зробимо.

Ця заява Трампа пролунала на тлі продовження масованих російських повітряних атак по Україні. Трамп заявив, що незадоволений цією бійнею, але продовжуватиме домагатися укладення мирної угоди.

Я думаю, що ми все владнаємо, — заявив президент США.

Чесно кажучи, я думав, що російська угода буде однією з найпростіших серед тих, які я зупинив, але, здається, вона є дещо складнішою, ніж деякі інші, — додав він.

Трамп зазначив, що його підхід до багатьох дипломатичних переговорів полягає в тому, щоб зібрати ключових лідерів в одній кімнаті і змусити їх укласти угоду в режимі реального часу, часто під його керівництвом, і не відкидати жодної можливості, поки це не відбудеться.

Такий підхід, за його словами, вимагає терпіння, навіть коли потрібне швидке вирішення, але він вважає, що це окупилося в інших мирних угодах цього року.

Джерело: CBS News