Бійці полку «Скеля» під час першого бойового виходу взяли в полон групу окупантів. Скріншот

https://racurs.ua/ua/n208908-chetvero-shturmovykiv-polku-skelya-vzyaly-v-polon-dev-yatoh-okupantiv-video.html

Ракурс

Українські військові під час першого бойового виходу поповнили обмінний фонд.

Ворожа штурмова група на Покровському напрямку потрапила в пастку військовослужбовців 425-го окремого штурмового полку «Скеля». Під час першого бойового виходу захисники взяли у полон дев’ятьох окупантів. Про це повідомляється на YouTube-каналі полку.

Як стверджують наші бійці, виявилося, що командування ЗС Росії жене в бій непідготовлених, небоєздатних солдатів. І ці окупанти кидають зброю при першій можливості.

Як відомо, 425-й окремий штурмовий полк «Скала» — формування військ у складі Сухопутних військ Збройних сил України. Полк був створений у 2022 році й отримав назву від позивного командира Юрія Гаркавого — «Скала».

Підрозділ з початку повномасштабного російського вторгнення брав участь у боях за Ізюм, Слобожанському контрнаступі, боях за Нью-Йорк, Торецьк та Покровськ.

Нагадаємо, двоє військовослужбовців 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ взяли у полон штурмову групу ворога біля Торського в Донецькій області. Окупанти ховалися в бліндажі, тому «викурювати» їх довелося за допомогою гранат. Після цього росіяни кинули зброю та вийшли з піднятими руками.