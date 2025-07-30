Ракурсhttps://racurs.ua/
Двоє бійців ЗСУ взяли у полон групу окупантів. Фото:
Двоє бійців ЗСУ взяли у полон групу окупантів біля Торського (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n208207-dvoie-biyciv-zsu-vzyaly-u-polon-grupu-okupantiv-bilya-torskogo-video.htmlРакурс
Україна поповнила обмінний фонд російськими окупантами.
Військовослужбовці 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ взяли у полон штурмову групу ворога біля Торського в Донецькій області. Про це Сухопутні війська Збройних сил України 30 липня повідомили у Facebook.
Командування розповіло, що двоє українських військових атакували загарбників, які перебували у бліндажі в лісі поблизу Торського. Спочатку противних не хотів здаватися в тому, тому захисники закидали бліндаж гранатами. Це спонукало росіян кинути зброю та вийти з піднятими руками.
Спершу окупанти пручалися, але після кількох гранат швидко зрозуміли, що краще полон, аніж смерть, — зазначили в Сухопутних військах.
Військові показали відеозйомку бою та подальшу здачу в полон вцілілих загарбників.
Нагадаємо, у червні двоє бійців 63-ї окремої механізованої бригади взяли в полон сімох російських окупантів у Серебрянському лісі.