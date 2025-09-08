Представники 60 дипломатичних місій оглянули пошкоджену будівлю Кабміну (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n208949-predstavnyky-60-dyplomatychnyh-misiy-oglyanuly-poshkodjenu-budivlu-kabminu-foto.htmlРакурс
Будівлю Кабінету міністрів, пошкоджену нещодавнім російським ударом, сьогодні, 8 вересня, на запрошення МЗС відвідали представники 60 дипломатичних місій, акредитованих в Україні.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Іноземним дипломатам провели брифінг — звісно, з акцентом не на будівлю уряду, а на руйнування та вбивства, спричинені російською масованою атакою по всій Україні: Київ, Суми, Кременчук, Одеса, Дніпро, Кривій Ріг, Запоріжжя, — розповів міністр.
Наголосили для іноземних колег, що Росія такими варварськими ударами відкидає мирні зусилля та дипломатію, а отже для досягнення миру необхідний тиск на Москву та посилення України, — додав він.
За словами Сибіги, такі візити важливі відразу з декількох причин:
- іноземці бачать на власні очі наслідки російського терору та отримують інформацію з перших вуст;
- вони інформують свої столиці та штаб-квартири про такі візити, що додатково стимулює ухвалення необхідних рішень;
- це демонстрація єдності міжнародної спільноти в підтримці України та українців.
Вдячний усім іноземним дипломатам, які засудили російський терор і запевнили в готовності їхніх урядів до конкретних кроків для зміцнення нашої держави та тиску на РФ, — резюмував він.