Наслідки російської атаки по Житомирщині 10 вересня, фото: Віталій Бунечко

Ракурс

Росіяни в ніч на 10 вересня здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 вересня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні із застосуванням дронів-камікадзе та крилатих ракет

Зокрема, Житомирська область була атакована із застосуванням дронів-камікадзе та крилатих ракет. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Внаслідок ударів одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Пошкоджень зазнали декілька цивільних підприємств та приватні будинки. Триває ліквідація наслідків, — зазначив він.

Нагадаємо, цієї ночі до Польщі, за різними даними, залетіли близько десяти безпілотників. Збройні сили країни заявили про «акт агресії».