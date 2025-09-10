Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російської атаки по Житомирщині 10 вересня, фото: Віталій Бунечко
На Житомирщині внаслідок російської атаки загинула людина (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n208998-na-jytomyrschyni-vnaslidok-rosiyskoyi-ataky-zagynula-ludyna-foto.htmlРакурс
Росіяни в ніч на 10 вересня здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 вересня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні із застосуванням дронів-камікадзе та крилатих ракет
Зокрема, Житомирська область була атакована із застосуванням дронів-камікадзе та крилатих ракет. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
Внаслідок ударів одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Пошкоджень зазнали декілька цивільних підприємств та приватні будинки. Триває ліквідація наслідків, — зазначив він.
Нагадаємо, цієї ночі до Польщі, за різними даними, залетіли близько десяти безпілотників. Збройні сили країни заявили про «акт агресії».