Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 вересня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, в ході якої щонайменше вісім дронів залетіли до Польщі.

Усе більше фактів говорять про невипадковість такого напрямку удару, наголосив на своїй Фейсбук-сторінці президент України Володимир Зеленський.

Вже були раніше інциденти з окремими російськими дронами, які перетинали кордон і долали невелику відстань на території сусідів. Але зараз фіксуємо значно більший масштаб та цілеспрямованість, — зазначив він.

За словами Зеленського, Україна готова надати Польщі наявні необхідні дані щодо цього російського удару.

Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від таких російських викликів. Очевидно, що російська агресія є загрозою для кожної незалежної нації в нашому регіоні. І відповідно, тільки спільні та скоординовані дії можуть гарантувати надійну безпеку, — наголосив він.

Зеленський зауважив, що важливим є прецедент застосування цієї ночі бойової авіації кількох європейських країн одночасно для збиття російських засобів ураження та захисту життів людей.

Україна давно пропонує партнерам створити спільну систему протиповітряного захисту та забезпечувати гарантоване збиття «шахедів», інших дронів і ракет завдяки обʼєднаній силі нашої бойової авіації та ППО, — наголосив Зеленський. — Разом європейці завжди сильніші.