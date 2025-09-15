Starlink знову перестав працювати по всій лінії фронту. Фото:

Ракурс

Супутниковий інтернет Starlink знову перестав працювати вздовж всієї лінії фронту.

Про збій в роботі «Старлінку» в Україні стало відомо в понеділок, 15 вересня. Про це командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді «Мадяр» повідомив у соцмережах.

Знов ліг Starlink вздовж всього фронту, — йдеться у повідомленні.

Користувачі з інших країн теж помітили проблеми в роботі супутникового інтернету. Проект Downdetector зафіксував, що десятки тисяч скарг про збій почали надходити після 7.00. У самій компанії сповістили про збій обслуговування.

Згодо «Мадяр» повідомив, що станом на 8.02 зв’язок поступово почав відновлюватися.

Як відомо, 24 липня також заявлялося про збій роботи Starlink, зокрема і по всій лінії фронту. Тоді збій у мережі тривав приблизно дві з половиною години.

Нагадаємо, в Україні запускають технологію Starlink Direct to Cell, яка дасть змогу українцям залишатися на звʼязку без покриття мобільної мережі через SMS.