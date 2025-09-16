Нову схему розкрадання армійського пального викрили на Київщині. Фото: ДБР

Група військовослужбовців ЗСУ розкрадали та збували пальне військової частини на Київщині.

Злочинну схему розробив начальник однієї зі служб військової частини та долучив до схеми ще двох своїх колег. Начальник служби пально-мастильних матеріалів не тільки завищував норми витрат, але й фіктивно списував пальне на транспортні витрати та генератори. Внаслідок махінації утворювались значні «надлишки» дизпалива. Про це 16 вересня повідомило Державне бюро розслідувань.

Інші ділки надлишки пального продавали. Для того, щоб вивезти пальне з частини, вони змінювали номерні знаки на цивільних вантажівках, перевдягали цивільних водіїв у військову форму та надавали на КПП підроблені документи.

З’ясувалося, що зловмисники продали понад 27 тис. літрів «солярки» загальною вагою 22,9 т.

Посадовцям вже повідомили про підозру у привласненні військового майна за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану — ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, ДБР викрило директора одного з підприємств, яка організувала постачання неякісного вершкового масла для потреб бійців Національної гвардії України. Жінка планувала поставити гвардійцям 250 т неякісного масла на десятки мільйонів гривень.