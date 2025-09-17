Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський закликав президента США Дональда Трампа зробити низку заяв.

Американський лідер повинен висловити «чітку позицію» щодо пакета санкцій проти Росії та гарантій безпеки для України, щоб зупинити війну. У Києві надіються, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер детально обговорить з Трампом гарантії безпеки. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю Sky News.

Перш ніж ми закінчимо війну, я справді хочу, щоб усі угоди були укладені. Я хочу… мати документ, який підтримують США та всі європейські партнери. Це дуже важливо. Щоб це сталося, нам потрібна чітка позиція президента Трампа, — заявив він.

Також глава держави закликав господаря Білого дому вжити «рішучих особистих кроків», щоб зупинити президента РФ Володимира Путіна, після того, як американський лідер закликав Європу та інших союзників відмовитися від купівлі російської нафти. Зеленський наголосив, що «зараз бракує потужного пакета санкцій від США».

Також український президент додав, що саміт на Алясці дав «багато чого» російському диктатору.

Нагадаємо, 16 вересня американський президент Дональд Трамп заявив, що президенту України Володимиру Зеленському доведеться укласти угоду, яка призведе до завершення російсько-української війни. Також американський лідер припустив, що він буде присутній на зустрічі Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.

Джерело: Sky News