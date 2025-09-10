Зеленський запровадив низку санкцій проти РФ. Фото:

Володимир Зеленський запровадив санкції щодо людей і компанії, пов’язаних із військовою та енергетичною підтримкою РФ.

У середу, 10 вересня, Україна застосувала санкції проти 37 фізичних й 35 юридичних осіб, які причетні до постачання та впровадження ІТ-рішень для російського військово-промислового комплексу. Також під обмеження потрапили люди та компанії, які залучені до процесів постачання, розробки, виробництва та обслуговування засобів РЕБ. Про це 10 вересня повідомляється на сайті президента.

Крім того, у санкційному списку опинилися виробники телекомунікацій, електронних компонентів та обладнання для російського ВПК і силових структур та пов’язані з постачанням імпортного обладнання та складників в обхід санкцій.

Під санкціями України перебуватимуть:

«Сітронікс КТ» — розробник комплексні ІТ-рішення для російського ВПК;

«Сінто» — постачальник ІТ-рішень, один із найбільших російських системних інтеграторів;

«Балтінфоком» — виробник комп’ютерів і програмного забезпечення, який співпрацює із силовими структурами РФ;

група компаній «Бі Пітрон», що технічно переоснащує російські військові підприємства;

«Точна механіка» — білоруський виробник деталей та обладнання для авіаційної, автомобільної та космічної промисловості Росії.

Також сьогодні синхронізовано на 100% санкцій з цьогорічними обмежувальними заходами Великої Британії.

Нагадаємо, 4 серпня президент України Володимир Зеленський запровадив два пакети санкцій проти РФ. Перший пакет санкцій стосується 62 людей та компаній, які причетні до експорту викраденого з окупованих територій зерна, незаконного видобутку та збагачення корисних копалин. У санкційному списку опинилися й також капітани так званого зернового тіньового флоту.

Другий санкційний пакет стосується 15 керівників російських музеїв, які організовують привласнення українських культурних цінностей.