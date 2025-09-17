Володимир Зеленський та Антоніу Гутерреш, фото: Офіс президента

Володимир Зеленський, президент України, очолить делегацію України на 80-й Генеральній Асамблеї ООН, котра відбудеться наступного тижня в Нью-Йорку.

Про це сьогодні, 17 вересня, під час брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Наступного тижня, так, ми дійсно готуємось до Генасамблеї ООН, до поїздки делегації, української делегації, звісно, ​​високого, найвищого рівня, тобто на чолі з президентом України, — зазначив Тихий.

Вчора, 16 серпня, видання Barron’s з посиланням на держсекретаря Марка Рубіо повідомило, що президент США Дональд Трамп, ймовірно, зустрінеться наступного тижня із Зеленським в Нью-Йорку і все ще сподівається досягти мирної угоди між Києвом і Москвою.

Джерело: Георгій Тихий, Barron’s