Президент України Володимир Зеленський виступив на загальних дебатах Генеральної асамблеї ООН.

Глава держави дорікнув слабкістю міжнародним інституціям, які не можуть зупинити кровопролиття в Україні. Наголосив, що завершити російсько-українську війну та гонку озброєнь дешевше, ніж будувати підземні дитячі садки, чи величезні бункери, ховаючи там критичну інфраструктуру. Про це йшлося у виступі президента, який транслювали в YouTube.

Зупинити Путіна дешевше зараз, ніж намагатися захищати кожен порт і корабель від терористів і морських дронів. Ми маємо інакше діяти разом, щоб зупинити агресора. Тоді ми матимемо шанс, що ці перегони озброєнь не принесуть нам катастрофи, — заявив Зеленський.

Український лідер розповів, що «Україна не має великих товстих ракет, якими диктатори люблять хизуватися на парадах», але має на озброєнні ударні безпілотники з дальністю польоту від 2 тис. км до 3 тис. км.

За словами Зеленського, Київ прагне відкрити експорт озброєнь, бо має озброєння, яке випробували в умовах справжньої війни «там, де не спрацювали міжнародні установи».

Ми згодні за підтримки партнерів розвивати таке виробництво, щоб ви не починали з нуля, — зазначив він.

Також глава держави нагадав про тисячі викрадених Росією українських дітей та згадав про черговий блекаут на окупованій Запорізькій атомній електростанції.

Інші заяви Зеленського:

Міжнародне право діє лише за умови, що у вас впливові друзі, які готові за вас постояти. Але навіть це не спрацює без зброї. Єдина гарантія безпеки — друзі і зброя.

Ніхто, окрім нас самих, не може гарантувати нашу безпеку. Але лише за умови сильних альянсів, партнерів та зброї. Це століття майже не відрізняється від минулого: народ, що прагне миру, має працювати над озброєнням. Це ненормально, але така реальність — зброя вирішує, хто виживе.

Нагадаємо, напередодні на полях 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку президент США Дональд Трамп заявив, що станом на зараз найбільший прогрес у врегулюванні війни Росії проти України у тому, що російська економіка перебуває в жахливому стані, а українці «добре справляються у зупиненні великої армії».