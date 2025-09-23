Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

Президент США Дональд Трамп заявив, що станом на зараз найбільший прогрес у врегулюванні війни Росії проти України у тому, що російська економіка перебуває в жахливому стані, а українці «добре справляються у зупиненні великої армії».

Ця заява Трампа пролунала, коли він відповідав на запитання ЗМІ під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Зазначається, що журналіст запитав Трампа — який прогрес був досягнутий у припиненні війни з часу його останньої зустрічі із Зеленським.

Найбільший прогрес полягає в тому, що російська економіка зараз у жахливому стані. Як ви знаєте, вона руйнується, — зазначив Трамп. — І, відверто кажучи, Україна дуже добре справляється з тим, щоб зупинити цю дуже велику армію. Це досить дивовижно.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»