Бійці ГУР успішно висадилися на Тендрівській косі. Фото:

Ракурс

Успішну висадку на Тендрівській косіздійснили українські розвідники.

Бійці з центру морських операцій Viking Департаменту активних дій ГУР вночі 19 вересня встановили на Тендрівській косі мінні загородження. Також вони зуміли знищити рідкісну російську машину. Про це Головне управління розвідки Міноборони України повідомило у Facebook.

Зазначається, що на косі у пастку розвідників потрапив багатоцільовий тягач російських окупантів ДТ-10 «Вітязь». Цю машину ворог використовував для доставки особового складу, зброї та провізії на свої позиції. Техніку було знищено.

Нагадаємо, 10 вересня Головне управління розвідки відстежило в Чорному морі та успішно атакувало російський корабель проекту багатофункціональних суден MPSV07. Це судно було введено в експлуатацію у 2015 році і вартість його складає близько 60 млн дол.