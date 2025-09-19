На ТОТ рашисти посилюють пропаганду, примусову мілітаризацію та репресивні заходи, фото: СЗР

Російські загарбники посилюють пропаганду, примусову мілітаризацію та репресивні заходи на тимчасово окупованих територіях України, продовжуючи дії з системної інтеграції ТОТ у свою структуру.

Про це сьогодні, 19 вересня, повідомила прес-служба Служби зовнішньої розвідки України.

Зокрема:

у тимчасово окупованому Бердянську російські окупанти майже завершили будівництво 100-метрової телевежі. На ній планують розмістити обладнання для трансляції трьох мультиплексів цифрового телебачення та 16 радіостанцій, які поширюватимуть виключно російський пропагандистський контент. Введення вежі в експлуатацію запланували на першу половину 2026 року;

росіяни посилюють «паспортизацію» та мобілізацію населення ТОТ. Так, міграційна служба МВС росії видала понад мільйон російських паспортів в окупованій Луганській області, примушуючи місцевих жителів до «паспортизації» під загрозою репресій. Чоловіки ж із паспортами рф стають автоматично призовниками;

на ТОТ Херсонщини окупанти проводять незаконні розкопки з «дозволами» на ці дії російського зразка. Розкопки — розграбування українських цінностей, спроба легалізувати викрадення історичної спадщини та переписати історію на свій лад;

у тимчасово окупованому Мелітополі окупанти систематично впроваджують антиукраїнську пропаганду серед дітей. Під час випускних свят у дитячих садках вони організували «змагання», що імітують військові тренування;

репресивний характер окупації та відсутність відповідальності за свої дії ілюструє нещодавній інцидент у Мелітополі — прокурор із Санкт-Петербурга, перебуваючи на «службі» в окупаційній адміністрації, збив насмерть 15-річну дівчинку — єдину дитину в сім’ї. Винуватець покарання уникнув;

на ТОТ України росіяни блокують мобільний зв’язок, забороняють українське телебачення, змушують підприємців змінювати українські вивіски на російські, студентів відправляють «на практику» на військові заводи, відбирають майно у місцевих жителів, не розв’язують гуманітарні проблеми, вимагають погодження всіх шкільних заходів із фсб.

Крім того, на території металургійного комбінату «Азовсталь» у тимчасово окупованому Маріуполі окупанти планують звести новий військовий об'єкт, для якого електроенергію постачатимуть із Запорізької АЕС.

Росіяни поступово підключають зруйнований завод до енергомережі: затверджений проєкт реконструкції двох ліній електропередач (ЛЕП) 110 кВ із відгалуженням на підстанцію «Азовсталь № 7». Це частина нової енергетичної магістралі окупантів — від ЗАЕС через Волноваху та Тельманово вглиб території рф, — розповіли у СЗР.

Водночас про масштабне відновлення житлових будинків у зруйнованому рашистами місті не йдеться, навіть навпаки — будинки масово демонтують.

Людям, які втратили своє помешкання, окупаційна адміністрація вирішила видавати «безхазяйні» квартири — тобто відібрані у тих мешканців, які виїхали чи загинули під час бойових дій, — зазначили у СЗР.

Також залишилися лише обіцянками анонсовані рашистами мільйони туристів для окупованого Криму, наголошують у СЗР:

На папері лишилися і ремонт 5 400 км доріг навколо Азовського моря, значні соціальні виплати та інвестиції у промисловість. У реальності — дефіцит ліків і товарів, корупція на всіх рівнях, русифікація, депортації, пропаганда та занепад.

У СЗР зазначають — ці та інші протиправні дії свідчать про системну стратегію росії щодо русифікації та мілітаризації окупованих земель.