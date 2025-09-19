ЗСУ відновили контроль у семи населених пунктах на Донеччині — Сирськийhttps://racurs.ua/ua/n209212-zsu-vidnovyly-kontrol-u-semy-naselenyh-punktah-na-donechchyni-syrskyy.htmlРакурс
На Добропільському напрямку на Донеччині триває операція Сил оборони України.
Просування українських військ у глибину оборони противника складає від 3 до 7 км.
Про це сьогодні, 19 вересня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Відновлено контроль у семи населених пунктах, зачищено від ДРГ противника — дев’ять. Загалом за час операції звільнено 160 кв. км та ще 171 кв. км — зачищено від ДРГ, — зазначив Сирський.
За його словами, втрати рашистів в особовому складі за цей час склали 2 тис. 456 осіб, з них безповортні — 1 тис. 322 особи.
Суттєво поповнено «обмінний фонд» для повернення українських захисників і захисниць із російського полону, — додав він.
Також окупанти втратили 817 одиниць озброєння та військової техніки. З них:
- 12 танків;
- 37 бойових броньованих машин;
- 162 артсистеми;
- п’ять РСЗВ;
- 392 одиниці автотехніки;
- 58 мотоциклів;
- одну одиницю спецтехніки;
- 160 БПЛА.