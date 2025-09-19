Новини
Ракурс
Олександр Сирський, фото: ТСН

ЗСУ відновили контроль у семи населених пунктах на Донеччині — Сирський

19 вер 2025, 22:08
На Добропільському напрямку на Донеччині триває операція Сил оборони України.

Просування українських військ у глибину оборони противника складає від 3 до 7 км.

Про це сьогодні, 19 вересня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Відновлено контроль у семи населених пунктах, зачищено від ДРГ противника — дев’ять. Загалом за час операції звільнено 160 кв. км та ще 171 кв. км — зачищено від ДРГ, — зазначив Сирський.

За його словами, втрати рашистів в особовому складі за цей час склали 2 тис. 456 осіб, з них безповортні — 1 тис. 322 особи.

Суттєво поповнено «обмінний фонд» для повернення українських захисників і захисниць із російського полону, — додав він.

Також окупанти втратили 817 одиниць озброєння та військової техніки. З них:

  • 12 танків;
  • 37 бойових броньованих машин;
  • 162 артсистеми;
  • п’ять РСЗВ;
  • 392 одиниці автотехніки;
  • 58 мотоциклів;
  • одну одиницю спецтехніки;
  • 160 БПЛА.

Джерело: Ракурс


