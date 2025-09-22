Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 вересня (із 21.00 21 вересня) атакували Україну загалом 141 ударним БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів (близько 80 із них — «шахеди»).

Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також із Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08.30:

протиповітряною обороною збито/подавлено 132 ворожі БПЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни;

зафіксовано влучання дев’яти ударних БПЛА на семи локаціях, а також падіння збитих (уламки) на восьми локаціях.