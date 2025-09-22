Володимир Зеленський ініціював відправку підрозділів українських ВМС до Туреччини та Великої Британії. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209241-zelenskyy-iniciuvav-vidpravku-pidrozdiliv-vms-do-turechchyny-ta-velykoyi-brytaniyi.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський хоче відправити українських моряків до Туреччини та Великої Британії.

Глава держави вніс до Верховної Ради законопроект щодо направлення підрозділів Військово-морських сил ЗСУ до інших держав під час воєнного стану. Про це йдеться в картці проекту закону № 14059, який вже з’явився на сайті парламенту.

У пояснювальній записці до документа вказано, що військовослужбовців ВМС відправлятимуть на навчання до Туреччини та Великої Британії. Це сприятиме отриманню складної військової техніки й опануванню її використання.

Проектом закону пропонується відправити до Туреччини корвет ВМС Збройних сил України «Гетьман Іван Мазепа». Екіпаж корабля нараховує до 106 військових.

А до Великої Британії Зеленський пропонує відправити протимінні кораблі «Черкаси», «Чернігів», «Маріуполь», «Мелітополь» та «Генічеськ» з екіпажами 39 бійців на кожному.

Зазначається, що відправлення й перебування підрозділів поза межами України коштуватиме бюджету 135 млн грн.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Військово-морські сили ЗСУ вперше показали вогневі випробування корвета F211 «Гетьман Іван Мазепа», який буде майбутнім флагманом українського флоту. Тоді український корвет, який наразі знаходиться в Туреччині, на «відмінно» відстрілявся по морських, наземних та повітряних цілях.