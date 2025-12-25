Український хор заспівав у різдвяному зверненні короля Чарльза III. Скріншот

https://racurs.ua/ua/n211106-ukrayinskyy-hor-zaspivav-u-rizdvyanomu-zvernenni-korolya-charlza-iii-video.html

Ракурс

Український хор заспівав у різдвяному зверненні короля Великої Британії Чарльза III.

Святкову композицію Carol of the Bells (англомовну версію української композиції «Щедрик») у Вестмінстерському абатстві виконав хор «Пісні для України». Для цього виступу композитор Саймон Го створив нове аранжування всесвітньо відомого твору «Щедрик», який написав Микола Леонтович. Відповідне відео 25 грудня було опубліковане на YouTube-каналі TheRoyalFamilyChannel.

Цей хор було засновано при Королівському оперному театрі навесні 2023 року. До нього складу входять українці, які зараз проживають на британській території. У складі хору є, як професійні вокалісти, так і новачки.

Також сьогодні стало відомо, що король Великої Британії Чарльз III здійснив особисту пожертву на підтримку громадян України, які постраждали внаслідок повномасштабної російсько-української війни. Монарх перерахував гроші благодійній організації World Jewish Relief, яка з перших днів вторгнення РФ надає гуманітарну допомогу в Україні та підтримує українських біженців за кордоном.

Нагадаємо, у грудні 2023 року військовослужбовці окремого контрольно-пропускного пункту «Киї» виконали композицію «Щедрик» у центрі Києва.