Росіяни скинули три авіабомби на Костянтинівку. Фото: ОВА

Російські війська знову атакували Костянтинівку Донецької області.

Вранці у середу, 24 вересня, окупанти скинули на місто три авіаційні бомби. Загинули двоє чоловіків 42 і 69 років. Восьмеро осіб дістали поранення, одна людина перебуває у тяжкому стані. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Telegram.

Сьогоднішній обстріл пошкодив у місті 16 приватних будинків, три багатоповерхівки та автомобіль.

Очільник ОВА також поінформував, що за минулу добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини. Внаслідок обстрілів було пошкоджено понад 40 приватних будинків, багатоповерхівок, адмінприміщень та інших будівель у Покровському, Краматорському та Бахмутському районах. Загинули троє осіб, а шестеро дістали поранення.

Кожен день ми бачимо одну й ту саму сумну картину: росіяни цілеспрямовано б’ють по цивільних, убивають, калічать — і насолоджуються цим! — наголосив Філашкін.

Нагадаємо, 24 вересня російські окупанти завдали удару по історичній частині Херсона. Ворог цілеспрямовано вів вогонь по старій забудові, внаслідок цього значно пошкоджені будинки та виникли пожежі. На щастя, обійшлося без постраждалих.