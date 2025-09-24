РФ обстрілює Херсон касетними боєприпасами. Фото: Поліція

Ракурс

Армія РФ почала використовувати для обстрілів Херсону північнокорейські касетні боєприпаси.

Вперше фото касетних боєприпасів після обстрілу міста опублікувала поліція. На боєприпасах, які знайшли в прибережних районах міста, маркування було затерте. Вони дуже небезпечні для цивільних, бо це провальна спроба скопіювати відповідні американські зразки. Про це повідомило видання Defense Express.

Зазначається, що згодом фото боєприпасів опублікував місцевий канал «СПЖ Водограй» і ієрогліфи на корпусах суббоєприпасів з «касетки» довели — це снаряди виробництва саме Північної Кореї.

Зазначається, що існує поширена думка щодо того, що касетні боєприпаси можуть запускатися з переданих російським окупантам північнокорейських 240-мм реактивних систем залпового вогню М1991 або ж копій радянського БМ-21 «Град» — ВМ-11.

Defense Express пише, що окупанти отримали з КНДР й касетні 107-мм реактивні снаряди для Type-75. Суббоєприпас, який використовується в касетних снарядах КНДР, отримав умовне позначення JU-90. Ключові елементи в ньому спрощені та дешеві. Це призводить до того, що дуже багато JU-90 не розривається, що у підсумку становить величезну небезпеку для цивільного населення.

У поліції закликають не наближатися та не чіпати ці суббоєприпаси, а при знаходженні повідомити відповідні служби.

Нагадаємо, у липні ЗМІ інформували, що Північна Корея надала російській федерації понад 12 млн снарядів 152-го калібру. Країна-агресор отримала від КНДР близько 28 тис. контейнерів зі зброєю та артилерійськими снарядами.

Джерело: Defense Express