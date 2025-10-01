На Київщині та Чернігівщині є відключення електроенергії

Російські загарбники атакували енергетичну інфраструктуру на Київщині.

Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомила прес-служба Міністерства енергетики України.

Внаслідок удару БПЛА без електропостачання залишаються мешканці Київської та Чернігівської областей, — розповіли у відомстві. — На місці пошкоджень продовжують працювати ремонтні бригади. Енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше відновити електропостачання.

Очільник Київської ОВА Микола Калашник у своєму Telegram-каналі повідомив, що росіяни сьогодні атакували місто Славутич.

Унаслідок удару БпЛА по енергетичному об'єкту місто залишилося без електропостачання. Наразі без світла — близько 20 тисяч місцевих жителів, — зазначив він. — На щастя, постраждалих серед населення немає. На місці події працюють рятувальники, поліція посилено забезпечує громадський порядок.

За його словами, готується підключення міста до резервного джерела.

Це потребує часу, тож одразу було дано розпорядження, аби об'єкти критичної та соціальної інфраструктури перейшли на генератори й не зупиняли своєї роботи, — зауважив очільник ОВА.

У місті розгортаються пункти незламності.

Нагадаємо, у АТ «Чернігівобленерго» закликали жителів області бути готовими до тривалих відключень електроенергії.