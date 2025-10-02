Новини
Наслідки російських ударів по Конотопу, фото: ДСНС

Рашисти завдали серію ударів по Конотопу — ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)

2 жов 2025, 14:55
Російські загарбники впродовж вчорашнього та сьогоднішнього днів завдали серію ударів по Конотопській громаді на Сумщині.

Про це сьогодні, 2 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.

Пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, виникла масштабна пожежа — горіли нежитлові будівлі, — розповіли у відомстві. — Рятувальники через загрозу повторних атак не змогли повноцінно ліквідувати наслідки обстрілів. Втім, попри труднощі, вони локалізували всі осередки горіння.

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін сьогодні вранці у своєму Telegram-каналі повідомив, що місто залишилося без електро- та водопостачання через російський обстріл.

За 10 хвилин зникне електроенергія по всьому місту! Причина — кацапи. Мета — дати можливість бути зі світлом тим, хто без нього, — зазначив він у повідомленні, опублікованому о 8.26.

О 12.10 він опублікував ще одно повідомлення:

Потроху все налагоджується. Дякую всім!

Наслідки російських ударів по Конотопу, фото: ДСНС

Також вчора через атаку ворога на підстанцію зникло енергопостачання у Шосткинській громаді, та інших громадах на півночі області. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив міський голова Шостки Микола Нога.

Сьогодні вдень він повідомив, що весь Шосткинський район вже понад 15 годин перебуває в умовах блекауту.

Працюють Пункти незламності. Водопостачання та водовідведення здійснюється за рахунок альтернативних енергоносіїв, аналогічним чином заживлюються і соціально важливі об'єкти інфраструктури. Прохання всіх зберігати спокій і не нехтувати оповіщеннями повітряної тривоги, — зазначив мер Шостки.

Джерело: Ракурс


