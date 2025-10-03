Новини
Шатдаун у США може затримати постачання американської зброї до України. Фото:

Постачання зброї Україні може затриматися через шатдаун у США — Telegraph

3 жов 2025, 11:23
Шатдаун у США може затримати постачання американської зброї до України.

Внаслідок зупинки роботи уряду США сотні тисяч федеральних посадовців відправили у вимушену відпустку. Через це переговори щодо постачання зброї для України опинилися під ризиком. Про це повідомило видання Telegraph із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що делегація з Києва прибула до Вашингтону, щоб зустрітися з представниками Білого дому й обговорити велику «дронову угоду», за якою Україна планує продавати США власні безпілотники. Однак, як пише видання, українські представники наразі «переглядають свої плани», бо переговори опинилися в стані невизначеності.

Нагадаємо, 1 жовтня в США розпочалося тимчасове припинення роботи федерального уряду після того, як Конгрес не зміг ухвалити законопроект про фінансування. Шатдаун передбачає, що тисячі держслужбовців відправлять у неоплачувану відпустку, а інші будуть змушені працювати без зарплати, доки фінансування не буде відновлене. Частина федеральних агентств і служб також може бути закрита. Дехто із службовців може назавжди втратити роботу.

